عرض فيلم " وقفة رجالة " على منصة شاهد قريبًا







وكان فيلم "وقفة رجالة" قد حقق نجاحاً كبيراً في السينمات وقت عرضه، حيث استمر عرضه لمدة 19 أسبوعاً،بالرغم عُرض الفيلم في ظروف فيروس كورونا.





والفيلم من بطولة سيد رجب،بيومي فؤاد،محمد سلام،أمينه خليل،ماجد الكدواني، تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.

قامت منصة شاهد بشراء حقوق عرض فيلم "وقفة رجالة"، ومن المفترض أن يعرض في شهر يوليو الجاري.حيث نشرت شاهد بوستر الفيلم علي صفحتها الرسمية علي " إنستجرام" وعلقت:" قريبًا".