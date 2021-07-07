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ضبط ٥٠٣١ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:41 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط ٥٠٣١ مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(٢٥٨٢) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(٢٠٥) مخالفة السير بدون تراخيص ٨) دراجات نارية مخالفة، ٤١) مخالفة موقف عشوائى، و(٤٨) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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مخالفات مرورية بوابة الفجر الفجر

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