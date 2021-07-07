أستاذ قانون دولي: إعلان إثيوبيا الملء الثاني للسد يؤكد عدم احترامها لمجلس الأمن (فيديو)

قال الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن مصر تسعى إلى الوصول اتفاق ملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي وهو ما تسعى إثيوبيا إلى التنصل منه وهو ما يعبر عن شكل جديد في العلاقات الدولية.





وأضاف "عمرو"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن نهر النيل ليس النهر الدولي الوحيد، بل إن هناك أكثر من 260 نهر يشارك فيه دولتان فأكثر، وبالتالي فإن مطالبة مصر باستخدام عادل لنهر النيل وعدم إحداث ضرر بمصالحها ليس أمرا جديدا لكنه يتوافق مع قواعد القانون الدولي.





وتابع رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن مصر لا تجور على حق أحد ولا تطالب بالانفراد بمياه النيل الأزرق، والرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على حق الشعب الإثيوبي في التنمية، وهذا لا يعني أن تعاني مصر والسودان من تصرفات إثيوبيا ولا بد من الوصول إلى مرحلة متوازنة في المصالح، لأنه نهر مشترك ويجب التوصل إلى اتفاق مشترك وملزم.



