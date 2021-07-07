Advertisements

تعرف على أول مقترح لإنشاء أبليكيشن وظائف مصر

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

تقدم النائب حسانين توفيق، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير القوى العاملة، بشأن إنشاء تطبيق إلكترونى، بإسم "وظائف مصر" لتسهيل طلبات الوظائف والحصول عليها.

وقال النائب حسانين توفيق، في اقتراحه، إن في ظل التطور التكنولوجى الذى يعيشه العالم حاليا، أصبح تقديم أغلب الخدمات للمواطنين، يتم عبر تطبيقات إلكترونية " أبليكيشن"، نظرا لسهولة إستخدامها من جانب المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول المنتشرة في أيدى المواطنين حاليا، حيث لم يعد الإعتماد بشكل كبير على المواقع الاليكترونية في تقديم تلك الخدمات.

وأكد توفيق، أهمية ملف البحث عن الوظائف من الملفات الهامة، لدى جميع الشباب من الخريجين وراغبى الأهمية، الأمر الذى يتطلب تسهيل إجراءات البحث عن الوظائف من جانب الشباب، وكذلك تسهيل إجراءات عرض الشركات والجهات المختلفة للوظائف المطلوبة أو المتوفرة لديها.
واقترح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، إنشاء تطبيق إليكترونى، بإسم وظائف مصر، يتضمن عروض الشركات بالوظائف المتوفرة لديها، ويسمح بدخول الشباب وراغبى العمل، بتسجيل طلبات الوظائف، والبحث عن الوظائف المناسبة لهم في العروض المقدمة من الشركات عبر ذات التطبيق.

وأشار النائب حسانين توفيق، إلى أن أهمية ذلك التطبيق تأتى من سهولة استخدامه من جانب الشباب، وكذلك من جانب الشركات، بالإضافة إلى سهولة البحث وفلترة طلبات الوظائف حسب التخصص والمكان والفئة العمرية والراتب وغيرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف مصر مجلس الشيوخ اقتراح ابلكيشن وظائف مصر

أخبار تهمك

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 10 ساعات

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ يوم

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"التخطيط": تعلن المؤهلين للمرحلة النهائية من مسابقة تطبيقات الخدمات الحكومية

نائب بـ"الشيوخ" يقترح إتاحة أجهزة التابلت لطلاب ما قبل الثانوي بالتقسيط

وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020

وظائف الحكومة المصرية لشهر ديسمبر 2020

موجز البرلمان| مطالبات برلمانية بخطة تسويق وترويج للمدن الذكية لإنعاش السوق العقارية

عضو بالشيوخ: انخفاض حجم الاستثمارات بقطاع الاتصالات بخطة التنمية للعام المالي الجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

11:08 ص

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

08:03 ص

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

10:22 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

09:22 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى