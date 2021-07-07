الطالع الفلكى الأربِعَاء 7/7/2021..سَقْفْ الأمَانِى!





*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 30 بَؤونَة قبطى ، 7 تَمُّوز رُومى ، 27 ذو القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- ثلاثة لا تطلبها مِنّى ، أن أقتل رجلاً ، أن أحيى المَوْتَى ، أو أن أجعل فتاة تُحبّك.(عفريت المصباح من فيلم كارتون علاء الدين-1992)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(عطارد ينتقل للجَوْزَاء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى عطارد من بُرج الثّور لبرج الجَوْزَاء فى السّابعة و 40 دقيقة صباح اليوم على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف يظل فيه لينتقل لبُرج السرطان فى الثامنة و 12 دقيقة صباح يوم 25 يوليو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء (تنتقل للسّرطان فى 16 يوليو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء (ينتقل للسّرطان فى 25 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان (تنتقل للأسد فى 17 يوليو)

(القمر) ------ فى الثّور (بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى السّرطان (ينتقل للأسد فى 20 يوليو)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدلو فى 17 يناير 2023)

(المُشترى)--- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 13 أبريل 2022)





عطارد يحكم بُرجيْن (الجوزاء ، العذراء) وبرج ضعفه الحوت وبرج قوّته العذراء ،على ذلك فقد حل عطارد سيّداً فى بيته ، خلال مُدّة إقامة عطارد فى الجَوْزَاء فقدراتك الكلاميّة والتواصليّة بمشيئة الله تَعَالى تكون فى ذروتها ، أنت مُستعد للمقابلات الوظيفيّة الجديدة ،المُفاوضات التجاريّة ، تكوين صداقات ومعارف جديدة وترميم القديمة وإصلاح المُتضرّرة ،صِلَة الرّحم بكافّة صورها وأشكالها، وقت مناسب لإطلاق مُنتج تجارى فى الأسواق مدعوماً بالحملات الإعلانيّة ،الخلافات القانونيّة قابلة للتسوية خارج قاعات المحاكم باستعمالك للكلمة الزّين ، إقناع زوج غاضب بإرجاع زوجة عنيدة لعصمته بعد حدوث أبغض الحلال سهل مُيسّر على شخص من أهل الخير يستمتع بطاقة عطارد المُرتفعة ،إنخراطك فى كورس تعليمى أو مهنى فأنت موعود بامتصاص سريع للمعلومات لتتوقّع لنفسك درجة إمتياز ،هذه الفترة أيضاً مُناسبة لمن يرغبون فى الأسفار القصيرة بقصد السياحة أو العمل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*تَانَابَاتَا، مهرجان النّجمة اليابانى

اليوم السابع من يوليو يُصادف مهرجان فى اليابان يُسمّى تاناباتا وفيه يقوم اليابانيّون بكتابة أمانيهم أو عبارة شعريّة على قطعة ورق ملوّنة وتعليقها على شجرة مُعرّضة للهواء على أمل أن تنقل الرياح تلك الأمانى للسماء ليتم الإستجابة لها ،هى مُشابهة لشجرة الكريسماس بشكلٍ ما لكن أصل الإحتفال صينى ،حيث أنّ الأسطورة الصينيّة تذكر أن نَجْمَىْ فيجا/سُهيل والنجم الطائر(الكلمة كماهى عربيّة) كانا فى الأصل نجماً واحداً ثمّ إنفصلا لكنّهما يتقابلان مرّةً واحدة فى 7 يوليو من كل عام وهو يومٌ مُناسب لتحقيق أمنية تتمنّاها منذ وقت طويل فى ثقافتهم ، ورُبّما كان اليوم مُناسباً للإجتماع بصديق لم تقابله منذ فترة طويلة وعلاقتك به صافية ومُنزّهة عن الماديّات.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج الثور: نجاحك فى عملك يعنى تصفيتك لديون ومشاكل أسرتك الماليّة،عملك الآن هو صمام الأمن والأمان ووثيقة التأمين الماليّة لأسرتك فاهتمّ بلقمة عيشك.





برج الجوزاء: فرص ضائعة وعلاقات مقطوعة أو مُتضرّرة وحتى أجهزة معطوبة كلها واردة للإصلاح اليوم بمشيئة الله تَعَالى ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: إن كنت تعانى من نقص القدرة على التركيز الذهنى وحالة من التشتت فعليك بتناول بعض أقراص الفيتامينات المجدّدة للطاقة والإهتمام بطعامك





برج الأسد: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للكسل أو الراحة أو المكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والديون.

برج العذراء: لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر فى قرارة نفسك بعلامات الشك،إحذر عدوّك مرّة واحذر صديقك ألف مرّة.





برج الميزان: قم بالعدّ حتى عشرة أومائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج العقرب: ضع الحدود والمسافات بينك وبين المتطفّلين ، وبالتوازى تقوية العلاقات والصداقات القديمة وتلك التى تعرضت لشروخ الزّمن.





برج القوس: لاتستفز الآخرين بالدّعس على الأوتارالحسّاسة لديهم عن عمد ، لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج الجدى: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: سَدّد فواتيرك وأقساطك الشّهريّة قبل أن تبدأ بتوريط نفسك بمشتروات جديدة قد تكون مغرية لكنّها كافية للتضييق على مصروف أسرتك الشّهرى.





برج الحوت: لا تقبل وظيفة أومُهمّة قبل إختبارصغير لمعرفة العواقب،وضعك لإصبع قدمك فى الماء أولاً قبل الغطس يوفّر عليك لطشة برد قاسية أنت فى غنىً عنها.



