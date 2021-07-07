بث مباشر.. احتفالية مغادرة السفينة "إيفرجيفن" لقناة السويس

بدأت قبل قليل فاعليات توقيع عقد التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة والخط الملاحي في احتفالية ضخمة تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية.



