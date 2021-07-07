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بث مباشر.. احتفالية مغادرة السفينة "إيفرجيفن" لقناة السويس

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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بدأت قبل قليل فاعليات توقيع عقد التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة والخط الملاحي في احتفالية ضخمة تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت أمس الثلاثاء رفع التحفظ على السفينة بناءً على طلب قناة السويس والذي يؤكد انتهاء المفاوضات الودية بين القناة والشركة المالكة للسفينة ومستأجريها ويوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بداية الاحتفال اليوم عقد تسوية ودية مع الشركة المالكة للسفينة، ويعقبها متابعة مغادرة السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة لقناة السويس لتستكمل رحلتها إلى البحر المتوسط.

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قناة السويس بث مباشر السفينة البنمية إيفرجيفن

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