الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

















أعلنت الفنانة وفاء سالم منذ قليل عن وفاة شقيقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مطالبة الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.









حيث كتبت وفاء سالم منشورًا قالت فيه :"رحلت أختي الكبرى هناء رحال، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويصبر قلوب بناتها رهف ولما وشيرين وقلوبنا جميعاً".















