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الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:19 م
بسمة عادل
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أعلنت الفنانة وفاء سالم منذ قليل عن وفاة شقيقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مطالبة الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
حيث كتبت وفاء سالم منشورًا قالت فيه :"رحلت أختي الكبرى هناء رحال، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويصبر قلوب بناتها رهف ولما وشيرين وقلوبنا جميعاً".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء سالم هو مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين عزمي، سوسن بدر، تأليف عمرو محمود ياسين إخراج مصطفى فكري.
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