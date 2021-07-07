Advertisements

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:19 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
Advertisements




أعلنت الفنانة وفاء سالم منذ قليل عن وفاة شقيقتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مطالبة الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.


حيث كتبت وفاء سالم منشورًا قالت فيه :"رحلت أختي الكبرى هناء رحال، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويصبر قلوب بناتها رهف ولما وشيرين وقلوبنا جميعاً". 




يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء سالم هو مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، أحمد سعيد عبد الغني، كارولين عزمي، سوسن بدر، تأليف عمرو محمود ياسين إخراج مصطفى فكري.

أخبار تهمك

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا

منذ نصف ساعة

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ 9 دقائق

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تغريم طبيب بطري 10 آلاف جنيه لتحرشه بالفنانة زينب غريب

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

12:19 م

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

11:38 ص

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

12:39 م

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

08:02 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى