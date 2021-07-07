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حجاج عبد العظيم ينضم لمسلسل " السيدة زينب"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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تعاقد الفنان حجاج عبد العظيم على المشاركة في مسلسل " السيدة زينب"، وهو بطولة محمود عبدالمغني، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي


والجدير بالذكر أن آخر أعمال حجاج عبد العظيم الدرامية مسلسل " النمر"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، خالد أنور، مؤمن نور، محمد مهران، ولاء الشريف، علاء مرسي، سلوى عثمان،والمسلسل تم عرضه في دراما رمضان الماضي. 

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