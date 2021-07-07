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ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:23 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط (1) قضية.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1600) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (197) حكما قضائيا متنوع.ا

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (20) قضية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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