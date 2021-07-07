ضبط 5 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع).





فى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها : ضبط (1) قضية.





فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية.





فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1600) مخالفة مرورية متنوعة.





فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (197) حكما قضائيا متنوع.ا





فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (20) قضية .





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.