ضبط كمية من الحشيش وأسلحة وذخائر غير مرخصة بحوزة عنصرين إجراميين بالجيزة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش، وترويجه على عملائهما وكذا حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة متخذان من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة أمام مسكن أحدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وضبط بحوزتهما (23 طربة لمخدر الحشيش– بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.



