بهذه الكلمات..شريف رمزي يهنئ صناع "البعض لا يذهب إلي المأذون مرتين"

هنأ الفنان شريف رمزي فريق عمل فيلم " البعض لا يذهب إلي المأذون مرتين"، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".





نشر شريف رمزي عدو صور له أثناء تواجده أمس في العرض الخاص وعلق عليها قائلاً:" صور من افتتاح سينما جلاكسي المعاد أحدث سينما في مصر، من العرض الخاص لفيلم البعض لا يذهب إلي المأذون مرتين، إن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا، ألف مبروك لصناعه".



الفيلم بطولة كريم عبد العزيز دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج لؤي عبد الله – وائل عبد الله.