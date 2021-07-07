Advertisements

شاهد.. مالك السفينة إيفرجيفن: سنظل عميلا مخلصا لقناة السويس

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال يوكيتو هيجاكي، رئيس الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، إنه كان يتمنى حضور احتفالية مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن" بنفسه، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، معربًا عن أمله أن يتمكن مستقبلًا من زيارة مصر.

وأضاف "هيجاكي"، خلال كلمته المسجلة على هامش مؤتمر صحفي حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن السفينة جنحت في قناة السويس منذ ما يزيد عن 3 أشهر، وكان الوضع صعب، ولكن بفضل المساعدة الناجزة والخبرة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان في غضون سبعة أيام.

وأعرب رئيس الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، عن امتنانه للشعب المصري ورئيس هيئة قناة السويس على المهمة التي أنجزوها باقتدار، متابعًا لرئيس الهيئة: "أعلم أنك أشرفت على جهود تعويم السفينة بشكل شخصي، وعملت على مدار الساعة لضمان إتمام تعويم السفينة بأمان"، مؤكدًا أن هذه التجربة ساهمت في الحفاظ على العلاقة بين الشركة وهيئة قناة السويس وتعزيزها، منوهًا بأن الشركة تمتلك أسطولا كبيرًا من السفن، وستظل عميلًا منتظمًا ومخلصًا لقناة السويس التي ستبقى واحدة من الأصول التي لا غنى عنها للتجارة البحرية الدولية.

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

منذ أقل من ساعة

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 20 ساعة

تغريم طبيب بطري 10 آلاف جنيه لتحرشه بالفنانة زينب غريب

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ 9 دقائق

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ ساعة و نصف

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

12:19 م

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

11:38 ص

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

12:39 م

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

08:02 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى