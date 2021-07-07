شاهد.. مالك السفينة إيفرجيفن: سنظل عميلا مخلصا لقناة السويس

قال يوكيتو هيجاكي ، رئيس الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، إنه كان يتمنى حضور احتفالية مغادرة السفينة البنمية "إيفرجيفن" بنفسه، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، معربًا عن أمله أن يتمكن مستقبلًا من زيارة مصر.





وأضاف "هيجاكي"، خلال كلمته المسجلة على هامش مؤتمر صحفي حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن السفينة جنحت في قناة السويس منذ ما يزيد عن 3 أشهر، وكان الوضع صعب، ولكن بفضل المساعدة الناجزة والخبرة التي تتمتع بها هيئة قناة السويس تم تعويم السفينة بأمان في غضون سبعة أيام.





وأعرب رئيس الشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن، عن امتنانه للشعب المصري ورئيس هيئة قناة السويس على المهمة التي أنجزوها باقتدار، متابعًا لرئيس الهيئة: "أعلم أنك أشرفت على جهود تعويم السفينة بشكل شخصي، وعملت على مدار الساعة لضمان إتمام تعويم السفينة بأمان"، مؤكدًا أن هذه التجربة ساهمت في الحفاظ على العلاقة بين الشركة وهيئة قناة السويس وتعزيزها، منوهًا بأن الشركة تمتلك أسطولا كبيرًا من السفن، وستظل عميلًا منتظمًا ومخلصًا لقناة السويس التي ستبقى واحدة من الأصول التي لا غنى عنها للتجارة البحرية الدولية.