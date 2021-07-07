ممثل مالك "إيفرجيفن": قناة السويس ستظل شريانا مهما في حركة التجارة العالمية

قال المحامي فاز بير محمد، ممثل عن ملاك سفينة "إيفرجيفن"، إنه من دواعي سروره وفخره بمشاركته بهذا الحدث المهم الذي يمثل علامة عبور ومواصلة السفينة رحلتها بعد انتهاء الأزمة.





وأشاد "محمد"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، بكرم ضيافة الشعب المصري وهيئة قناة السويس، والترحيب به، منوهًا بأن قناة السويس ستظل شريانا هاما في حركة التجارة العالمية والتي تعد محورًا مهمًا في حركة التجارة بين الشركة والغرب.



