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ممثل مالك "إيفرجيفن": قناة السويس ستظل شريانا مهما في حركة التجارة العالمية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال المحامي فاز بير محمد، ممثل عن ملاك سفينة "إيفرجيفن"، إنه من دواعي سروره وفخره بمشاركته بهذا الحدث المهم الذي يمثل علامة عبور ومواصلة السفينة رحلتها بعد انتهاء الأزمة.

وأشاد "محمد"، خلال كلمته على هامش مؤتمر صحفي حول توقيع عقد اتفاق التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة لسفينة "إيفرجيفن"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، بكرم ضيافة الشعب المصري وهيئة قناة السويس، والترحيب به، منوهًا بأن قناة السويس ستظل شريانا هاما في حركة التجارة العالمية والتي تعد محورًا مهمًا في حركة التجارة بين الشركة والغرب.

وتابع ممثل عن ملاك سفينة "إيفرجيفن"، أنه كان ربان قبل أن يكون محاميًا، وأبحر عدة مرات عبر قناة السويس ويعلم أهميتها، وتجربته بهذه القضية أوضحت أن قناة السويس نجحت وستنجح وتستمر في النجاح بسبب الشراكة الخاصة بين القناة وجميع السفن التي تعبر بها في علاقة تكافلية قوية جدًا ومن الضروري الحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، موضحًا أنه خلال الشهور الماضية حققنا نجاحا مبهرًا.

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