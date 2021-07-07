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موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي.


وأعطى موسيماني الضوء الأخضر لرحيل كلا من، مروان محسن وبواليا وبيكهام وناصر ماهر ومحمود وحيد بسبب عدم اقتناعه بقدرات الخماسي مما جعله يطالب بالإستغناء عنهم في نهاية الموسم الجاري.


ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية عقب نهائي دوري ابطال افريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقرر له ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.


وحقق الأهلي فوزا كبيرا على سموحة برباعية نظيفة في الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاسكندرية.

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