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وكيل "إفريقية النواب": مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:41 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب رزق جالى، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مصر تحصل على 97% من مواردها المائية من نهر النيل، وهو ما يختلف عن باقي دول العالم، مشيدًا بدور القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية فى التعامل الجاد مع ملف سد النهضة.

وأكد "جالى" فى بيان له، أن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس السيسى بشأن هذا الملف، لافتًا إلى أن هناك ثقة تامة من الشعب المصرى فى قيادته السياسية وعدم تفريطها فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وأضاف: أن مصر قبلت بمفاوضات طويلة اتخذتها بمنتهى الجد فى الوقت الذى كانت إثيوبيا تتعامل معها بالتعنت؛ حيث ان نظام " آبي أحمد " فشل فى إنهاء الصراعات العرقية والحروب الداخلية، وهو ما يدفعه لمزيد من التعنت فى مسألة سد النهضة للتغطية.

وطالب وكيل إفريقية النواب من مجلس الأمن الاطلاع بمسئولياته من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ولمواجهة التعنت الإثيوبي واتخاذه لقرارات أحادية تمثل انتهاكا صارخًا للمواثيق والقوانين الدولية خاصة بعد إعلان اثيوبيا البدء فى الملء الثانى لسد النهضة.

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