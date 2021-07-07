عاجل.. توقيع اتفاقية التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة لـ"إيفرجيفن"

أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات تستعرض لحظة توقيع عقد اتفاقية التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" في احتفالية ضخمة تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية.



