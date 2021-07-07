أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا

أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، اليوم الأربعاء بعد فوز فريقه بركلات الترجيح على كولومبيا 3-2 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، أن منتخب بلاده "يستحق" الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا، وأنه لديه الرغبة في الفوز على البرازيل "المنافس الأبدي".





وقال سكالوني في مؤتمر صحفي "إن الوصول إلى هنا يتطلب الكثير من العمل، وعلينا أن نستمتع بذلك. لقد بُح صوتي من قول ذلك؛ لقد عمل اللاعبون على هذا الأمر منذ ما يقرب من 60 يوما، ويستمرون في المضي قدما".





وأضاف "نعتقد أن المنتخب الأرجنتيني يجب أن ينافس دائما، وكل المباريات صعبة. إنهم يلعبون مع الأرجنتين بطريقة مختلفة، وهذا صعب للغاية".





وذكر سكالوني أن المباراة التي قدمها ميسي أمام كولومبيا تستحق "رفع القبعة"، مضيفا "نحن فخورون للغاية به وبزملائه".





وزاد "في العادة، أولئك الذين يلعبون النهائي هم من يستحقون ذلك، وأعتقد أن الأرجنتين تستحق الفوز وتستحق الوصول للنهائي، ولا شك لدي في ذلك".





وختم: "سنلعب نهائي أمام منافسنا الأبدي، منافسنا على مدى الحياة؛ أقوى منتخبين في أمريكا الجنوبية؛ ونأمل أن يستمتع الناس به. منطقيا نريد الفوز به؛ نأمل أن نقدم كل شيء على أرض الملعب، ونلعب مباراة جيدة''.





وتواجه الأرجنتين البرازيل صاحبة الأرض في المباراة النهائية.





وتبحث الأرجنتين عن الفوز بكوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 1993 حين توجت باللقب في الإكوادور على حساب المكسيك 2-1، بينما تبحث البرازيل صاحبة الأرض عن الاحتفاظ بلقبها لكوبا أمريكا الذي أحرزته أيضا على أرضها في 2019.



