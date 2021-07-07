Advertisements

رئيس قناة السويس يهدي ممثل ملاك سفينة "إيفرجيفن" درع الهيئة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، درع الهيئة للمحامي فاز بير محمد، ممثل عن ملاك سفينة "إيفرجيفن"، على هامش احتفالية توقيع اتفاق التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" في احتفالية ضخمة تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، قد قررت، أمس الثلاثاء، رفع التحفظ على السفينة بناءً على طلب قناة السويس والذي يؤكد انتهاء المفاوضات الودية بين القناة والشركة المالكة للسفينة ومستأجريها ويوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بداية الاحتفال اليوم عقد تسوية ودية مع الشركة المالكة للسفينة، ويعقبها متابعة مغادرة السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة لقناة السويس لتستكمل رحلتها إلى البحر المتوسط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملاك ايفرجيفن قناة السويس السفينة البنمية إيفرجيفن

أخبار تهمك

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 20 ساعة

تغريم طبيب بطري 10 آلاف جنيه لتحرشه بالفنانة زينب غريب

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ 14 دقيقة

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا

منذ 35 دقيقة

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ 37 دقيقة

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسامة ربيع: السفينة الجانحة تحمل بضائع بقيمة 3.5 مليار دولار(فيديو)

رئيس هيئة قناة السويس: السماح لفردين من طاقم السفينة البنمية بالمغادرة لظروف طارئة

فقيه قانوني يكشف مصير سفينة "إيفرجيفن" بعد التحفظ عليها (فيديو)

قناة السويس تخرج عن صمتها وتفضح عيوب الحاوية "إيفرجيفن" وتساهل مصر مع الشركة المالكة

رئيس قناة السويس يكشف عن موعد توقيع التسوية النهائية مع ايفرجيفن باحتفالية كبيرة

أسامة ربيع: توقيع اتفاق التسوية النهائية لأزمة السفينة ايفرجيفن في احتفالية كبيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

12:19 م

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

12:39 م

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

08:02 ص

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

11:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى