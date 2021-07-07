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التقديم إلكترونيًا.. انطلاق تنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بعد طيلة انتظار لتنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية، اعتمدت وزارة التربية والتعليم، درجات القبول بالصف الأول الثانوي في معظم المحافظات.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن انطلاق تنسيق المدارس الثانوية العامة والفنية.

انطلاق التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للتنسيق الإلكتروني، للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية.

تقرر أن يكون تنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية هذا العام (إلكترونيا) من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي:
tansiksec.emis.gov.eg

تنسيق القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2021 2022 ليكون بحد أدنى 235 درجة، ويكون الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بمدارس الخدمات أقل 30 درجة من الحد الأدنى.

تنسيق الإسماعيلية

وكذلك، اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، بمجموع 230 درجة للقبول الصف الأول الثانوى العام، و210 درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

تنسيق السويس

بينما قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، تخفيض درجة القبول للصف الأول الثانوي والمدارس الفنية المختلفة، ليكون 225 درجة بدلا من 238 درجة.

تنسيق الإسكندرية

وتم اعتماد التنسيق للتقديم في مدارس الثانوية العامة بالإسكندرية ليكون 250 درجة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم البت في قبول طلبات الطلاب المتقدمين لتنسيق الالتحاق بالمدارس الثانوية العامة والفنية، من خلال نفس الرابط المشار إليه بعاليه، وفقا للحد الادنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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