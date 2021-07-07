قبل امتحانات الثانوية العامة.. ننشر درجات المواد المضافة للمجموع الكلي

تنطلق امتحانات الثانوية العامة الأسبوع المقبل الموافق 10 يوليو الجاري وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل.





ووفرت وزارة التربية والتعليم أسئلة المواد غير المضافة للمجموع على موقعها الرسمي السبت 3 يوليو، حيث يقوم الطلاب بطباعتها والإجابة عنها داخل المنزل وتسليمها إلى رؤساء اللجان في أول أيام الامتحانات.





ومن جهتها، كشفت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي لأول ثانوية عامة على نظام التقييم الجديد 410 درجات، كما هو دون أي تعديل أو تغيير.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن النهاية العظمى فى مادة اللغة العربية 80 درجة، و60 فى الفيزياء و60 فى الكيمياء و60 فى الأحياء و60 درجة فى الجيولوجيا والعلوم البيئية، و60 فى التاريخ و60 فى الجغرافيا وفى اللغة الأجنبية الثانية مخصص لها 40 درجة و60 فى الرياضيات التطبيقية، و60 فى الفلسفة والمنطق و60 فى علم النفس والاجتماع و50 درجة فى اللغة الأجنبية الأولى.