فحص 38 ألف سيدة حامل بكفر الشيخ ضمن مبادرة "صحة الأم والجنين"





قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بأن الفرق الطبية القائمة على تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة الأم والجنين قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد 38452 سيدة حامل منذ بداية المبادرة، وأنه خلال الأسبوع الماضى تم فحص 784 سيدة.



وأشارت سلام، إلي أن المبادرة تستهدف الوصول إلي جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخالٍ من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين لمنع إنتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.



كما تم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.



وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، أنه قد تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشددةً علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الإستقبال للمترددات علي المبادرة وتصدرت إدارة كفرالشيخ المركز الأول لعدد المترددات يليها إدارة دسوق ثم إدارة سيدى سالم.



ومؤخرا فقد نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية الصالحات التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيدًا لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.



وأكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 11 عيادة لعدد 9 تخصصات من تخصصات "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والأنف والأذن والجلدية والنسا والرمد والجراحة العامة"، حيث شارك في القافلة عدد 7 عيادات متنقلة، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، إذ شهدت القافلة إقبال كبير من أهالي القرية.



وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على عدد 1824 متردد وعمل تحاليل لعدد 277 مريض وأشعة لعدد 32 مريض وعمل تقارير طبية لعدد 3 مريض وتحويل 50 حالة لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، وذلك إلى جانب تدشين عدد من الندوات التثقيفية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 1279 زائر.