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شاهد.. فيلم تسجيلي عن الملحمة المصرية لتعويم السفينة إيفرجيفن

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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تضمنت فاعليات احتفالية توقيع عقد التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" التي تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية، عرض فيلم تسجيلي يستعرض تفاصيل الملحمة المصرية التي قام بها عمال هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت أمس الثلاثاء رفع التحفظ على السفينة بناءً على طلب قناة السويس والذي يؤكد انتهاء المفاوضات الودية بين القناة والشركة المالكة للسفينة ومستأجريها ويوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بداية الاحتفال اليوم عقد تسوية ودية مع الشركة المالكة للسفينة، ويعقبها متابعة مغادرة السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة لقناة السويس لتستكمل رحلتها إلى البحر المتوسط.

ليسدل بذلك الستار على أزمة سفينة الحاويات الضخمة التابعة للخط الملاحي الياباني ""ever green والتي تسببت في تعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس في 23 مارس الماضي ولمدة 6 أيام تمكنت خلالها أجهزة الانقاذ البحري بقناة السويس من تعويم السفينة والتي كانت تحمل على متنها نحو 22 ألف حاوية في عملية وصفت بأنها الأضخم والأقل زمنًا في تاريخ حركة الملاحة الدولية وسجلت بموسوعة جينيس العالمية.

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