Advertisements

محمد صديق: الزمالك يحتاج لمدير كرة قوي ولدي عتاب على سيف زاهر

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
أكد محمد صديق، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يحتاج إلى مدير كرة قوي مثل أمير مرتضى.


وأشار محمد صديق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الزمالك يحتاج لمدير كرة قوي، قادر على للسيطرة على الأمور داخل النادي، كما كان يحدث في عهد أمير مرتضى، لأن النادي يعاني من الكثير من الأزمات خلال الفترة الماضية، وتخبط شديد.


وتابع، "لدي عتاب على سيف زاهر، بسبب كثرة حديثه عن نادي الزمالك، والسوشيال ميديا كشفت الانتماءات الكروية للإعلام الرياضي في مصر، لماذا لم يتحدث على أزمة علي معلول في الأهلي؟".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد صديق الزمالك محمد صديق الإعلام الرياضي في مصر

أخبار تهمك

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

تغريم طبيب بطري 10 آلاف جنيه لتحرشه بالفنانة زينب غريب

منذ ساعة

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا

منذ 36 دقيقة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ 38 دقيقة

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ 14 دقيقة

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موضوعات متعلقة

ميدو: لست نادما على ترك مستحقاتي للزمالك

جيلبرتو: أرفض مقارنتي بـ معلول لهذا السبب

باسم مرسي: علمت أن أمير مرتضى لا يرغب في تواجدي بالزمالك

مدافع الأهلي السابق: أميل للزمالك أكثر من الأحمر وأعاني بعد اعتزالي

مدحت عبد الهادي: الأهلي افتقد للانسجام أمام المريخ والشناوي رجل المباراة

مدرب الزمالك السابق يكشف سبب تراجع مستوى الأهلي أمام المريخ

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

12:19 م

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

12:39 م

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

08:02 ص

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

11:38 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى