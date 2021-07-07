محمد صديق: الزمالك يحتاج لمدير كرة قوي ولدي عتاب على سيف زاهر

أكد محمد صديق، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء يحتاج إلى مدير كرة قوي مثل أمير مرتضى.









وأشار محمد صديق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الزمالك يحتاج لمدير كرة قوي، قادر على للسيطرة على الأمور داخل النادي، كما كان يحدث في عهد أمير مرتضى، لأن النادي يعاني من الكثير من الأزمات خلال الفترة الماضية، وتخبط شديد.









وتابع، "لدي عتاب على سيف زاهر، بسبب كثرة حديثه عن نادي الزمالك، والسوشيال ميديا كشفت الانتماءات الكروية للإعلام الرياضي في مصر، لماذا لم يتحدث على أزمة علي معلول في الأهلي؟".