Advertisements

عاجل.. سفينة إيفرجيفن تغادر المجرى الملاحي لقناة السويس

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:54 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
غادرت السفينة البنمية "إيفرجيفن" المجري الملاحي لقناة السويس بعد التوقيع على اتفاق التسوية مع هيئة القناة وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وتضمنت فاعليات احتفالية توقيع عقد التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن" التي تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية، عرض فيلم تسجيلي يستعرض تفاصيل الملحمة المصرية التي قام بها عمال هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت أمس الثلاثاء رفع التحفظ على السفينة بناءً على طلب قناة السويس والذي يؤكد انتهاء المفاوضات الودية بين القناة والشركة المالكة للسفينة ومستأجريها ويوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بداية الاحتفال اليوم عقد تسوية ودية مع الشركة المالكة للسفينة، ويعقبها متابعة مغادرة السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة لقناة السويس لتستكمل رحلتها إلى البحر المتوسط.

ليسدل بذلك الستار على أزمة سفينة الحاويات الضخمة التابعة للخط الملاحي الياباني ""ever green والتي تسببت في تعطل حركة الملاحة الدولية بقناة السويس في 23 مارس الماضي ولمدة 6 أيام تمكنت خلالها أجهزة الانقاذ البحري بقناة السويس من تعويم السفينة والتي كانت تحمل على متنها نحو 22 ألف حاوية في عملية وصفت بأنها الأضخم والأقل زمنًا في تاريخ حركة الملاحة الدولية وسجلت بموسوعة جينيس العالمية.

أخبار تهمك

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ريال مدريد يفتح المفاوضات مرة أخرى من أجل ضم هذا النجم

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تغريم طبيب بطري 10 آلاف جنيه لتحرشه بالفنانة زينب غريب

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من مدرب الأرجنتين بعد الفوز على كولومبيا

منذ نصف ساعة

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ 11 دقائق

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:02 م

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

الموت يُفجع الفنانة وفاء سالم

12:19 م

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

12:39 م

عاجل.. السفينة البنمية "إيفرجيفن" تستعد لمغادرة المجرى الملاحي لقناة السويس

11:38 ص

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

08:02 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى