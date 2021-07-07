تعرف على موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا

تستعد دار الافتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة مغرب يوم الجمعة المقبل.





ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا في السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة المقبل، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.





و الرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، وفقا لدار الإفتاء.



