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تعرف على موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
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تستعد دار الافتاء المصرية لاستطلاع هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، بعد صلاة مغرب يوم الجمعة المقبل.

ومن المنتظر أن تدعو المحكمة العليا في السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الجمعة المقبل، وحث من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه.

والرؤية الشرعية للهلال تتم يوم 29 من كل شهر هجري ولا يتم معرفة نتيجة الرؤية الشرعية قبل هذا اليوم، وفقا لدار الإفتاء.

وإليكم نص بيان المحكمة العليا: "ترغب المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائى الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة فى المناطق لهذا الغرض".

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