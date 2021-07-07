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وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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وقع حادث مروري مروع منذ قليل، ألا وهو اصطدام سيارة بكوبري عند الروبيكي على طريق مصر السويس.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا مفاداه وقوع حادث مروري على طريق مصر السويس.

وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ويوجد أنباء عن وجود وفيات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وسنوافيكم بالتفاصيل.
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)
وقوع حادث مروري مروع على طريق مصر السويس (صور)

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وفيات طريق مصر السويس حوادث الفجر حادث مروري الفجر

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