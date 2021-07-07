مرشد بقناة السويس يُهدي ربان "إيفرجيفن" درع الهيئة أثناء عبورها

تقدم المرشد التابع لهيئة قناة السويس، هشام إمام، بدرع الهيئة لربان السفينة "إيفرجيفن" أثناء عبورها بقناة السويس على هامش احتفالية توقيع اتفاق التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن" التي تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية.



