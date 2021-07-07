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مرشد بقناة السويس يُهدي ربان "إيفرجيفن" درع الهيئة أثناء عبورها

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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تقدم المرشد التابع لهيئة قناة السويس، هشام إمام، بدرع الهيئة لربان السفينة "إيفرجيفن" أثناء عبورها بقناة السويس على هامش احتفالية توقيع اتفاق التسوية النهائية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة إيفرجيفن" التي تنظمها قناة السويس بحضور قياداتها وممثلين عن ملاك السفينة وسفير دولة اليابان- الدولة المالكة للخط الملاحي- وعدد من السفراء وممثلين التوكيلات الملاحية وذلك بمبنى مارينا السفن بالضفة الشرقية للقناة بمدينة الإسماعيلية.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية قررت أمس الثلاثاء رفع التحفظ على السفينة بناءً على طلب قناة السويس والذي يؤكد انتهاء المفاوضات الودية بين القناة والشركة المالكة للسفينة ومستأجريها ويوقع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بداية الاحتفال اليوم عقد تسوية ودية مع الشركة المالكة للسفينة، ويعقبها متابعة مغادرة السفينة المحتجزة بمنطقة البحيرات المرة لقناة السويس لتستكمل رحلتها إلى البحر المتوسط.

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مرشد قناة السويس درع القناة إيفرجيفن

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