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محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة تدشن مبادرة جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، لتوفير تراخيص للأماكن الخاصة بعربات المأكولات، وليست المبادرة الاولى ولن تكون الأخيرة.

وأضاف محافظ القاهرة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، أن ما شهدته العاصمة من محاور مرورية هو اضافة كبيرة للعاصمة، وذلك حتى تكتمل مسيرة التنمية ما انشاء العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير القاهرة أيضا.

وأوضح محافظ القاهرة، أن تطوير القاهرة الخديوية ياتى للحفاظ على الطراز المعماري والذى تعتز بها مصر، مشيرا الى ان مناطق القاهرة الخديوية والتاريخية تعرض للاهمال فى السنوات الماضية لذلك كان لابد من اعمال التطوير.

وأشار عبد العال، إلى أن ما تشهدة قرى مصر من تطوير وتوصيل الخدمات، يلمس حياة المواطنين بشكل كبير، لافتا الى ان القاهرة ايضا شهدت تطوير فى اماكن اهملت على مدى الزمان واصبخت لا تليق بالمواطن المصرى واصبحت مناطق عشوائية، ومن هنا جاء تدخل الرئيس السيسى والدولة لتوفير الحياة الادمية للمواطن، وتم انشاء عدة مشروعات ليتسلم المواطن وحدة مجهزة .

وتابع: فى الوقت القريب سيتم افتتاح المشروعات الخاصة بتطوير العشوائيات، مشيرا الى ان القاهرة انتهت من تطوير مناطق الخطورة من الدرجة الأولى وقريبا سنعلن الانتهاء من نطوير جمسع المناطق الغير مخططة "العشوائيات".

وتحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الذى يوافق ذكرى مرور 1052 عام على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلى عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي .

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