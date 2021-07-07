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الصحة العالمية تحذر من انتشار سلالة دلتا خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أوضح أحمد المنظيري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن تحور (دلتا) سيكون هو التحور الأكثر انتشارا وإبلاغا في معدلات الإصابات، خلال الفترة المقبلة، بالعالم.

وأضاف: «لكن مع نهاية شهر أغسطس سيكون هذا التحور هو سبب معظم أو كل إصابات العالم والمنطقة».


وأشار الي أن تحور (إف سيلون) الذي ظهر مؤخرًا في أمريكا من تحورات فيروس كورونا ولكن لم يبلغ به إلا في هذا البلد، ولا وجود له بأي دولة من دول الإقليم.
وقال إن اللقاح هو الأمل في وقاية وحماية الأرواح من هذا الوباء وسنتمكن بزيادة التطعيم على تقيل حدة الوباء عالميا.


من جانبه، قال الدكتور إيفان هوتين مدير قسم مكافحة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية إن اللقاحات المعتمدة جميعها تعمل علي كل التحورات الجديدة بما فيها دلتا.

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