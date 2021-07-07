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«الصحة العالمية»: الصيف يزيد من قلق التحورات

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت تزايد خلال الفترة الأخيرة بعد انخفاض شهرين.

وأضاف أنه خلال فصل الصيف يوجد قلق من تحورات فيروس كورونا وانتشارها نتيجة السفر وعدم الالتزام بتدابير الوقاية، لافتًا إلى أن زيادة الإصابات ترجع إلى اكتشاف متحور دلتا في ٩٨ دولة منهم ١٣ دولة في إقليم شرق المتوسط وينتشر بصورة كبيرة ويجب على الدول الاستعداد له.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية مستعدة لتقديم الدعم لكل الدول، مشيرًا إلى أن وتيرة التطعيم ضعيفة مما يزيد الفرصة لفيروس كورونا في التحور.

وأوضح أن الوضع يزداد خطورة في دول تعاني ضعف في المستوى الاقتصادي، ويجب مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة في توفير التطعيمات.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد البدني وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فيها، مناشدًا الدول بعدم تسييس قضية توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الآن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، حول مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المؤتمر سيسلط الضوء على آخر مستجدات جائحة كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط وأوضاع التحورات والتطعيم في الإقليم، فضلًا عن الإرشادات الصحية الواجب اتباعها خلال الاحتفال بعيد الأضحى.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور إيفان هوتن، مدير قسم الأمراض السارية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

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