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بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. تفحم سيارة ملاكي في السلام

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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اندلع حريق منذ قليل بسيارة ملاكي حتى تفحمت بشكل كامل بالسلام وتبين أن سبب اندلاع الحريق هو ماس كهربائي نتج بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وتلقت غرقة النجدة بالقاهرة بلاغا مفاداه اندلاع حريق بسيارة بالسلام وعلى الفور تحرك رجال الأمن إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للأماكن المجاورة.

وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق للأماكن المجاورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حوادث الفجر حريق تفحم سيارة الفجر السلام ارتفاع درجة الحرارة

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