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عمان تطلب مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
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رتفعت السندات الحكومية العمانية اليوم الأربعاء بعد أنباء عن أن الدولة الخليجية طلبت من صندوق النقد الدولي مساعدة فنية لمساعدتها على تطوير استراتيجية دين متوسطة الأجل وتعزيز هيكلها المالي، وفقا لـ"رويترز" .

وأظهرت بيانات تريدويب التابعة لرفينيتيف إن سندات عمان المستحقة في 2051 ارتفعت بنحو سنت للدولار إلى 101.73 والسندات المستحقة في 2048 زادت 0.85 سنت ليجري تداولها عند 99.6 سنت للدولار.
 

 

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