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الوداد يستقر على تجديد عقد فوزي البنزرتي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي في مفاوضات مع التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للفريق من أجل إقناعه بالأستمرار على رأس القيادة الفنية للموسم القادم.

وعلم " الفجر الرياضي " أنه يوجد قناعة تامة داخل إدارة الوداد بضرورة أستمرار البنزرتي والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري على الرغم من توديع الفريق لدوري ابطال أفريقيا من الدور نصف النهائي على يد كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وإستندت إدارة الوداد في مسألة التجديد للبنزرتي على جعل الوداد يحسم لقب الدوري بشكل مبكر بالإضافة إلى نجاحه في تكرار إنجاز غاب عن الوداد لعقدين بالانتصار على الرجاء في مرحلتي الذهاب والإياب.

ومن المُنتظر أن يطالب البنزرتي بتحسين بعض الشروط الخاصة بالمقابل المادي نظير التجديد مع الفريق لموسم آخر خاصةً بسبب وجود تسريب أنباء عن تفاوضه مع بعض الأندية المصرية.

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