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شاهد..محمد نور برفقه زوجته وأولاده بالغردقة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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شارك الفنان محمد نور، جمهوره صورة له مع أسرته من خلال قضاءه لاجازته الصيفية في الغردقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".




ظهر محمد نور في الصور وهو برفقة أبنائه، وعلق عليها قائلاً:" أولادنا هما روح الحياة، هما الضحكة البريئة، والحياة البسيطة السهلة، ربنا يحفظ أولادنا جميعا من كل شر".






والجدير بالذكر أن محمد نور طرح مؤخراً أغنية "جاني في ملعبي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج بتول عرفة.
شاهد..محمد نور برفقه زوجته وأولاده بالغردقة
شاهد..محمد نور برفقه زوجته وأولاده بالغردقة

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