Advertisements

الجونة يضم نجم الأهلي بصفة نهائية

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
حصل مسؤولو نادي الجونة، على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجح الفريق الساحلي في الاتفاق مع المارد الأحمر، على تفعيل بند الشراء في عقد محمود الجزار مدافع الفريق المعار، وبقائه داخل فريقه بصفة نهائية.

وتواجد محمود الجزار ضمن صفوف الجونة، على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، مع وجود بند يتيح الشراء مقابل دفع 5 ملايين جنيه للقلعة الحمراء، قبل حلول 10 يوليو الجاري.

وكان الأهلي تعاقد مع الجزار من كهربا الإسماعيلية، وتم إعارته موسمين إلى الجونة، بواقع مليون جنيه في الموسم الأول ومليون و 500 الف في الموسم الثاني، قبل أن يتم دفع 5 ملايين جنيه، وتحويل بند الإعارة إلى شراء نهائي.

أخبار تهمك

قناة السويس ترد على التعويض الذي حصلت عليه من السفينة "إيفرجيفن"

منذ ساعتين

الجونة يضم نجم الأهلي بصفة نهائية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل الصفقة الذهبية وسط ترقب ليفربول

منذ ساعة الا ربع

أنشيلوتي يحسم مصير 11 لاعب في ريال مدريد

منذ ساعة

موسيماني يستقر على أسماء الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص - إنبي لـ"الفجر الرياضي": طلبنا التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ يوم

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للشباب

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الأهلي الجديدة تُطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:00 م

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

الزمالك يقترح صفقة تبادلية نارية على بيراميدز

02:29 م

عاجل.. الزمالك يخسر الصفقة الذهبية

03:09 م

عاجل.. ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل الصفقة الذهبية وسط ترقب ليفربول

03:33 م

خاص - إنبي لـ"الفجر الرياضي": طلبنا التعاقد مع نجم الأهلي رسميًا

02:55 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى