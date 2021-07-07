الجونة يضم نجم الأهلي بصفة نهائية

حصل مسؤولو نادي الجونة، على خدمات مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بصورة رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ونجح الفريق الساحلي في الاتفاق مع المارد الأحمر، على تفعيل بند الشراء في عقد محمود الجزار مدافع الفريق المعار، وبقائه داخل فريقه بصفة نهائية.





وتواجد محمود الجزار ضمن صفوف الجونة، على سبيل الإعارة بالموسم الماضي، مع وجود بند يتيح الشراء مقابل دفع 5 ملايين جنيه للقلعة الحمراء، قبل حلول 10 يوليو الجاري.





وكان الأهلي تعاقد مع الجزار من كهربا الإسماعيلية، وتم إعارته موسمين إلى الجونة، بواقع مليون جنيه في الموسم الأول ومليون و 500 الف في الموسم الثاني، قبل أن يتم دفع 5 ملايين جنيه، وتحويل بند الإعارة إلى شراء نهائي.



