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قبيل الامتحانات.. 7 نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة بدأ بعض المختصين في تقديم نصائح للطلاب الذي يخوضون تلك الاختبارات في ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 10 يوليو، وتنتهى 2 أغسطس المقبل، والامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وتم إتاحة أداء الامتحان بالطريقة الإلكترونية مع نسخة ورقية للأسئلة ونسخة من "البابل شيت"، بحيث يجيب الطالب على الامتحان وهو مطمئن تماما.

والطالب سوف يدخل الامتحان، وسوف يتوزع عليه كراسة أسئلة مطبوعة، مع البابل شيت لتسجيل الإجابات، ولن يستخدم الطالب الإنترنت بأى حال، والمفروض الطالب يكتب اسمه على البابل شيت، ويقوم بفتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار يقرأ الأسئلة من التابلت أو ورقة الأسئلة، وعلى الطالب أن يجيب على البابل شيت، ثم التابلت أو العكس، وهناك وقت كاف لذلك للطلبة النظاميين.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل اجتياز تلك الاختبارات بأمان:

- يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والابتعاد عن التجمعات، وعدم استخدام أدوات الغير، مع ضرورة تعقيم اليدين باستمرار.

- يمكن أن تحتفظ بورق مبلل بالكحول أو بزجاجة كحول صغيرة لاستخدامها في تطهير الادوات الصحية داخل دورات المياه اذا اضطريت لاستعمالها.

- تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على نشاطك وتركيزك والتزم بجدول نوم منتظم، هذا مهم بشكل خاص في الأيام والأسابيع التي تسبق أسبوع الامتحان النهائي.

- يجب المراجعة في وقت مبكر بجانب تمييز جميع المعلومات المهمة، وألقِ نظرة على المنهج الدراسي بصفة شاملة، بمجرد مراجعة جميع ملاحظات الفصل، ستحصل على نظرة عامة جيدة على المجالات المحددة التي يجب أن تبدأ المراجعة فيها سيؤدي هذا أيضًا إلى تزويد عقلك بملخص جيد لكل ما كنت تتعلمه في هذا الفصل الدراسي.

- السهر يفقدك التركيز لذا يجب عليك النوم ليلة الامتحان يكون مبكرا وبما لا يقل عن ثماني ساعات.


- يجب تظليل الإجابة الصحيحة على البابل شيت "بقلم رصاص خفيف"، وتأكيد الإجابة النهائية "بقلم جاف أسود أو أزرق" قبل تسليم ورقة الإجابة.

- هناك ضرورة كتابة الاسم ورقم الجلوس بنفس القلم الجاف بخط واضح.

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