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الصحة: نستهدف إنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية 2021

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل أزمة فيروس كورونا، وموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس، جاء ذلك اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى

وأشارت الوزيرة، فى مستهل استعراضها للموقف إلى حدوث انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا معدلات الوفاة به، موضحة معدل التغيير فى أعداد الإصابات بالمحافظات خلال الأسبوع الوبائى الـ 26.

وتناولت الدكتورة هالة زايد، جهود الدولة فى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا محليًا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة سينوفاك الصينية، منوهة فى هذا الصدد إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مصنع شركة فاكسيرا، ليشهد إنتاج أول مليون جرعة من هذا اللقاح، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنتاج 80 مليون جرعة بنهاية العام الحالى، لتطعيم 40 مليون مواطن، مستعرضة بيانا بكميات المواد الخام من لقاح سينوفاك المقرر توريدها ومواعيد استلامها.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف الإصابات بالفيروس على مستوى دول العالم فى ظل المتحور دلتا.

كما تناولت الوزيرة، موقف توافر الأكسجين فى ظل جائحة كورونا، موضحة أن إجمالى المخزون الاستراتيجى بلغ حوالي 2.3 مليون لتر، مؤكدة أنه تم الوصول الى مرحلة الاستقرار فى الإمداد للأكسجين السائل.

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