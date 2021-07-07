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ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشفت صحيفة " صنداي وورلد " الإنجليزية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي حسم بشكل كبير مستقبل الدولي المصري محمد صلاح.

وقالت الصحيفة إلى أن الريدز يستعد من أجل إجراء مع مستشارين محمد صلاح من أجل حسم مستقبله في الأنفيلد في أقرب وقت ممكن وذلك من أجل إنهاء كافة التكهنات الموجودة حاليًا.

في الوقت الذي أوضحت فيه الصحيفة إلى أن محمد صلاح لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيقوم بالتوقيع على العقود الجديدة أو ينتظر لنهاية عقده عام 2022 ويرحل لخوض تجربة إحتراف جديدة.

يُذكر أن صلاح يتصدر قائمة أعلى الأجور في الريدز بالحصول على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وتسعى الكثير من الأندية إلى الحصول على خدماته ما جعل إدارة الريدز تسارع في بحث إمكانية تمديد تعاقده.

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