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تجديد حبس المتهمين بمقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس المتهمين بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من إحدى المستشفيات مفاداه استقبالها 5 أشخاص من بينهما شخص متوفي وجميعهما مصابين بطلقات نارية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ ومن خلال التحريات تبين أن المتهمين اتجهوا إلى محل سكن المجني عليهم لحل منازعات دامت بينهما لكنهم تشادوا مع بعضهما البعض حتى تطورت إلى مشاجرة مستخدمين أسلحة نارية حتى أسفرت عنها مقتل شخص وإصابة آخرين.

وعقب تقنین الإجراءات اللازمة تم القبض على المتهمين وبحوزتهم الأسلحة النارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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