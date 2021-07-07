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بسبب كحك العيد.. حجز دعوى أسرة الفنان نور الشريف ضد "لابوار"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حجزت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوى سنرفنار مصطفى محمد قدري، الشهيرة بـ"بوسى"، وسارة نور الشريف جابر محمد، ومي نور الشريف جابر محمد، ورثة الفنان نور الشريف، ضد الممثل القانوني لشركة لابوار للحلويات، لاستخدام مشهد لمورثهم في مسلسل عائلة الحاج متولي، موظف بصورته مع صوت بديل للترويج لمنتجاتهم، محلات لابوار وكحك العيد، للحكم.


كان تقدم محامي أسرة الراحل نور الشريف، بطلب في نهاية شهر مايو 2020 بطلب للمحكمة الاقتصادية لندب خبير مختص بحقوق الملكية للاطلاع على نسخة من الإعلان محل النزاع، وبيان عما إن كان الممثل القانوني لمحلات لابوار أخذ الموافقة الكتابية لعرض استغلال ذلك المشهد من مسلسل عائلة الحاج متولى.


واستندت الدعوى التى أقامتها أسرة الفنان الراحل نور الشريف، على المادة 155 من الكتاب الثالث من القانون 82 لسنة 2002 والتي تنص على أن يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي أبدي لا يقبل التنازل عنه أو التقادم.

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