Advertisements
ترتيب هدافي كوبا أمريكا قبل مباراة النهائي
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:01 م
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا قبل إنطلاق مباراة الدور النهائي من البطولة.
ويحتل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا برصيد ٤ أهداف.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة كوبا أمريكا:
١- ليونيل ميسي ٤ أهداف
٢- لاوتارو مارتينيز ٣ أهداف
٣- أندرية كاريو هدفين
٤- روميرو هدفين
٥- جارسيا هدفين
٦- روخاس هدفين
٧- لابادولا هدفين
٨- جوميز هدفين
٩- كافاني هدفين
١٠- فلوريس هدفين.
Advertisements