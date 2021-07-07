بهذه الطريقة..محمد عبدالرحمن يروج لمسلسله الجديد "فيصل إكس"











روج الفنان محمد عبدالرحمن لمسلسله الجديد "فيصل إكس" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







ونشر محمد عبد الرحمن صورة البوستر الدعائي للمسلسل معلق:" استنوا فيصل إكس قريباً" وهو من إنتاج شركة The Producers بالتعاون مع Lagoonie Film Production والذي سيعلن عن تفاصيله قريباً.







يذكر أن أحدث أعمال النجم محمد عبد الرحمن كان مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم وشاركه في البطولة محمد سلام، ميرنا جميل، وغيرهم من الفنانين تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، إخراج إسلام خيري.