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عاجل.. ريال مدريد يفتح الباب أمام رحيل الصفقة الذهبية وسط ترقب ليفربول

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منفتح على فكرة رحيل واحد من نجوم الفريق.

وقالت صحيفة " سبورت الكتالونية " أن أنشيلوتي طالب بالأستماع إلى العروض التي سيتم تقديمها من أجل الحصول على خدمات النجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور للرحيل خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت الصحيفة إلى أن الملكي يخطط للتضحية بالدولي البرازيلي خلال الصيف الجاري من أجل توفير نفقات الحصول على خدمات كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

يُذكر أن جونيور يعد واحد من أبرز الجواهر اللامعة في الملكي وكان يسعى لأن يكون مستقبل النادي إلى أن الجماهير والإدارة تسعى لضم مبابي فيما يترقب ليفربول موقف البرازيلي من أجل محاولة ضمه.

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