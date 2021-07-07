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الأسهم القيادية تصعد بمؤشر البحرين 0.24% في ختام التعاملات

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:38 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع تزامناً مع صعود أسهم قيادية بقطاعات البنوك والاستثمار والصناعة ، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.24 %، إلى مستوى 1577.86 نقطة، رابحاً 4.09 نقطة، مع ختام التعاملات ، وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 2.34 مليون سهم، بقيمة 836.16 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.

وصعد قطاع البنوك 0.18 بالمائة، مع ارتفاع سهم مجموعة البركة المصرفية 1.84 بالمائة، ومصرف السلام 1.41 بالمائة، والأهلي المتحد 0.26 بالمائة، وبنك البحرين والكويت 0.2 بالمائة.

وارتفع قطاع الصناعة 1.38 بالمائة, مع صعود سهم البا 1.4 بالمائة.

وصعد قطاع الاستثمار 0.34 بالمائة, مع ارتفاع سهم جي اف اتش 1.49 بالمائة.

وأنهت بورصة البحرين تعاملات الثلاثاء, علي تراجع تزامناً مع انخفاض قطاعات البنوك والفنادق والسياحة والاستثمار.

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