الأسهم القيادية تصعد بمؤشر البحرين 0.24% في ختام التعاملات

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع تزامناً مع صعود أسهم قيادية بقطاعات البنوك والاستثمار والصناعة ، و

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.24 %، إلى مستوى 1577.86 نقطة، رابحاً 4.09 نقطة، مع ختام التعاملات ،

وشهدت بورصة البحرين تعاملات بحجم 2.34 مليون سهم، بقيمة 836.16 ألف دينار، خلال جلسة اليوم.