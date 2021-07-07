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حسام حسن يقرر الإطاحة برباعي الاتحاد السكندري

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قرر حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري الاستغناء عن خدمات بعض اللاعبين من فريق نادي الاتحاد السكندري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلم الفجر الرياضي أن حسام حسن إستقر على الإطاحة بالثنائي الجاميكي داميان لوي وروماريو ويليامز بالإضافة إلى عدم تجديد التعاقد مع الأوغندي إيمانويل أوكوي بسبب عدم التزامهم طوال الفترة السابقة

في الوقت الذي تضمنت فيه الأسباب التي أدت إلى الإطاحة بالرباعي تأخرهم في العودة والأنتظام في التدريبات مع الفريق بعد إنتهاء الأجندة الدولية الخاصة بالمشاركة مع أنديتهم.

وفي نفس السياق قرر العيد عدم تجديد التعاقد مع المدافي السوري عمر الميداني والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري لعده قناعته بالمستوى الفني له وفشله في إثبات جدارته مع الفريق.

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