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حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة بمصر القديمة

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة مصر القديمة اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر بتهمة سرقة محتويات سيارة أجنبي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.


تلقى قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بالجيزة، بأنه عقب قيامه بركن السيارة قيادته بدائرة القسم ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفى الأيسر للسيارة وسرقة (هاتف محمول – مبلغ مالى - بعض المتعلقات الشخصية) من داخل السيارة.


وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها وضبط (2 هاتف محمول مجهولين المصدر - قطعة كسر بوجيه) وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بأن باقى المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات أُخرى بذات الأسلوب، واعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوبى "كسر الزجاج - المغافلة" وأقر بارتكابه (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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