الجمعة.. قناة "الحياة" تُعيد حلقة الفنان سمير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي



تقوم قناة"الحياة" يوم الجمعة المُقبل بإعادة حلقة الفنان سمير صبري مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس"، ويُذاع اللقاء على قناة "الحياة"في تمام العاشرة مساءً.



وتحدث سمير صبري خلال ذلك اللقاء عن تفاصيل حياته الشخصية، وعن علاقة الحب التي جمعت بين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني، وغيرها من الأمور.







في سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان سمير صبري الدرامية مشاركته في مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم.