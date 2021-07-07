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استشاري رعاية مركزة يوضح طرق الوقاية من الإصابة بضربات الشمس (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور سامي الأجهوري، استشاري الرعاية المركزة، إن هناك فرق بين الاجهاد الحراري وضربات الشمس.

وأوضح "الأجهوري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الاجهاد الحراري يعني أن الجسم يكتسب طاقة حرارية غير قادر على التخلص منها بالتعرض المباشر للشمس أو غير التعرض المباشر، مشيرا إلى أنه من الممكن اكتساب الطاقة الحرارية من ممارسة بعض الألعاب الرياضية، منوهًا بأن الإجهاد الحراري ينتج عنه إصابة الإنسان بعرق كثيف لا يتبخر نتيجة الحرارة العالية، ويترتب عليه فقد الأملاح وزيادة نسبة الجفاف مما يسبب الشعور بعدم الاتزان والشد العضلي والدوخة والدوار، ويترتب عليه سرعة ضربات القلب وتسارع النفس والنهج.

وتابع استشاري الرعاية المركزة، أن علاج الاجهاد الحراري يكون بشرب كمية مياه أكثر من الكمية المعتاد يوميًا، بحيث يتم شرب نصف لتر مياه قبل كل تمرين رياضي، منوهًا بأن الإصابة بضربات الشمس يتم عن طريق التعرض المباشر للشمس، مناشدًا بضرورة استخدام شمسية عند التعرض للشمس، وشرب كوب مياه كل 10-20 دقيقة حتى لا نصل لمرحلة الإغماء والإعياء والتشنجات والتي يترتب عليها الوصول لضربات الشمس.

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