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تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 8 يوليو 2021 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق13 يوليو 2021.

وأوضحت الهيئة، أن البلاد خلال تلك الفترة تشهد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب علي السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب علي جنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا علي القاهرة الكبري وباقي الانحاء.

وحذرت الهيئة من شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما حذرت من ارتفاع الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة، حيث تتراوح نسبة الرطوبة من (4:2) درجة عن الحرارة المتوقعة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، بعدم التعرض للشمس بشكل مباشر، حيث يزيد من أرتفاع درجات الحرارة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

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