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الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في قاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة. 

ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية. 

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.

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هشام حطب اللجنة الأوليمبية المصرية

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