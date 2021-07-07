الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء

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الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 04:00 م
محمد جمال
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يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في قاعة أدم بفندق السلام كونكورد بمصر الجديدة.
ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية.
ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.
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